Byl to miláček, zkazili ho ve vězení, vzlykala matka teroristy z Londýna

„Nemůžu uvěřit, že se mu tohle mohlo stát. Byl to miláček, byli jsme si velmi blízcí. Nebyl to žádný oddaný muslim. Zradikalizoval se ve vězení. Spadl do toho všeho (sympatií k teroristům pozn. red.) kvůli internetu, když ale šel do vězení, něco se mu stalo,“ líčila britskému listu The Daily Mail 41letá Haleema Khanová se slzami v očích.