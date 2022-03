Bude to nejhorší rozhodnutí ve vašem životě, varoval Zelenskyj případné žoldnéře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval všechny ty, kteří by se chtěli přidat „k okupantům“, že to bude „nejhorší rozhodnutí v jejich životě“. Svá slova směřoval především k mladým lidem, kteří by se nechali naverbovat do ruských ozbrojených sil, píše agentura Unian.