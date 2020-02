Brusel odtajnil část dopisu Babišovi. Oettinger mu radil, jak vybruslit ze střetu zájmů

V nich se podle irozhlas.cz s odkazem na evropské nařízení o střetu zájmů píše, že premiér má nadále zájem na ekonomickém úspěchu holdingu Agrofert, který uložil do svěřenských fondů.

„Může tím být narušen nestranný a objektivní výkon vaší funkce coby premiéra ve vztahu k řízení Evropských strukturálních a investičních fondů, stejně tak by to mohlo mít dopad na skupinu Agrofert,” napsal podle webu Oettinger.

Babišovi k vyřešení jeho možného střetu zájmů navrhl několik možných cest. Nejdříve Oettinger doporučil, aby předseda vlády Agrofert uložil do takzvaného slepého fondu či aby koncern přestal pobírat dotace. Tak by premiér podle komisaře ztratil na profitu koncernu ekonomický zájem.

Pokud by tak Babiš neučinil, měl by alespoň odstoupit z čela vládní rady pro eurofondy, zdržet se jakýchkoli rozhodnutí v souvislosti s dotacemi a určit, kdo z členů vlády jej bude na jednáních zastupovat.

Dopis poslal Oettinger krátce po tom, co se komise začala možným Babišovým střetem zájmů zabývat. Dokument byl však dosud tajný, zveřejnit ho nechtěl Brusel ani Úřad vlády. Komise psaní částečně uvolnila po stížnosti ombudsmanky Emily O'Reillyové, která se tím začala zabývat na žádost senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti).

Web irozhlas.cz připomněl, že Babiš do Bruselu v prosinci 2018 v odpovědi poslal dva dopisy. V prvním sliboval, že udělá všechno pro to, aby se vyhnul možnému střetu zájmů. O týden později poslal druhý dopis, v němž tvrdil, že se na něj nové evropské nařízení nevztahuje. Přesto oznámil, že odstupuje z čela vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. „Pokud by se měly řešit eurofondy, opustím zasedací místnost,” napsal.