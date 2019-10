Britští poslanci schválili odklad přijetí brexitové dohody

„Je to špatně pro Velkou Británii, pro EU i demokracii,” řekl premiér Boris Johnson. Dodal, že bude usilovat o dokončení brexitu k 31. říjnu. Nebude s EU jednat o odkladu brexitu, zákon jej k tomu prý nenutí. Vláda bude příští týden pokračovat v prosazování dohody, dodal.

Poslanci schválili pozměňovací návrh bývalého vládního zákonodárce Olivera Letwina. Jeho schválení znamená "podmínečnou" podporu upravené brexitové dohodě s tím, že její oficiální schválení by bylo odloženo do okamžiku schválení zákona, který dojednané podmínky brexitu převede do britského práva.