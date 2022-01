Britský chirurg pacientům vypaloval iniciály do transplantovaných orgánů

Z britské lékařské komory vyškrtli chirurga, který do transplantovaných jater svých pacientů vypaloval své iniciály. Když se to provalilo, hájil se tím, že se cejchováním lidi v narkóze odreagovával při dlouhých a náročných operacích. Informoval o tom britský deník The Daily Mail.