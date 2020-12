Britský bar se mění v církev. Pitky během lockdownu hodlá vydávat za bohoslužby

Na neotřelý pokus o vyvléknutí se ze smyčky vládou nařízených uzávěr barů, hospod a restaurací upozornila americká stanice CNN. Bar 400 králíků už dokonce umožňuje registraci věřících na svých internetových stránkách. Vyjde to na 10 liber, tedy necelé tři stovky korun. Zákazník za to krom povolení ke vstupu do nálevny dostane také tričko a roucho.