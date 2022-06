Britská ministryně vnitra označila zablokování deportace do Rwandy za skandální

Zablokování prvního deportačního letu z Británie do Rwandy Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) označila britská ministryně vnitra Priti Patelová za skandální. Řekla to v rozhovoru, který vyšel v sobotním vydání deníku The Telegraph.