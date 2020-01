Britové mohli zachránit polské Židy před nacisty, ale nechali je umírat

Polští Židé poslali v březnu 1939 obsáhlý telegram britskému ministerskému předsedovi Nevillovi Chamberlainovi se žádostí, aby jim umožnil emigrovat do tehdejší Palestiny. Žádali ho, aby ponechal oblast otevřenou pro polské židovstvo a umožnil mu uniknout před nacisty. Britové, kteří tehdy Palestinu spravovali, ale na žádost nereagovali. Celé znění telegramu v úterý otiskl portál The Times of Israel.