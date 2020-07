Britka, která se přidala k Islámskému státu, se může vrátit domů

Begumová podle soudu musí dostat šanci na odvolání se proti odebrání občanství, a aby tak mohla učinit, musí jí být povolen vstup na britské území. „Spravedlnost musí v tomto případě převážit obavy z národní bezpečnosti,“ napsal v rozhodnutí soudce Julian Flaux.

Britské ministerstvo vnitra už rozhodnutí soudu kritizovalo a uvedlo, že se proti němu odvolá. „Naší hlavní prioritou je udržet bezpečnost našeho národa a našich občanů,“ stojí v prohlášení ministerstva.

Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova ve věku 15, respektive 16 let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Podobně jako tisíce jiných mladých Evropanů se nechaly nalákat do samozvaného chalífátu, který na obsazených částech Sýrie a Iráku vyhlásil IS.

Begumová žila v uprchlickém táboře na jihozápadě Sýrie. Provdala se tam za 23letého nizozemského radikála Yaga Riedijka, který bojoval v řadách IS. Měla s ním tři děti, nicméně ani jedno kvůli podvýživě a nemocím nepřežilo. Z uprchlického tábora utekla poté, co poskytla médiím rozhovor, ve kterém dala najevo zájem vrátit se do Velké Británie.