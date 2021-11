Británie vrací do Německa obrněnou divizi. Reaguje na napětí na Ukrajině

„Posíláme podstatnou část našich obrněných vozidel dopředu, aby se mohly rychleji přesunout tam na kontinentě, kde by mohly být potřeba,“ řekl velitel britských pozemních sil Ralph Wooddisse.

Návrat obrněných jednotek do Německa, o němž informoval list The Financial Times, je součástí radikální reformy britských pozemních sil, oznámené ve čtvrtek. Základna NATO v Sennelageru u německého města Paderborn se stane jedním ze tří hlavních britských základem pozemních sil v zahraničí. Další budou v Keni a Ománu.