Británie neinformovala země EU o dvou stovkách pachatelů vražd a znásilnění

Většinou se jednalo o lidi s dvojím občanstvím, kteří byli jen vzácně deportováni, a to i v případě, že si odseděli dlouhé tresty. V jejich domovinách pak nevěděli, zda se tam tito lidé po vypršení trestu vrátili. K 15. únoru Británie dodatečně poslala 81 706 chybějících potvrzení o odsouzení.

Přitom už v roce 2019 se nedařilo kauzu držet pod pokličku, když na ni upozornila nizozemská europoslankyně Sophie in 't Veld a říkala: „Nastane den, kdy se jeden z těchto lidí dopustí velmi vážného zločinu a pak budou všichni ve zbrani říkat: Jak to, že jsme o tom nevěděli?“ Dodala, že skandál vyvolával otázky, zda by Spojené království vůbec mělo dostávat tajné informace.