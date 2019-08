Brexit s dohodou je pravděpodobnější, řekl britský premiér

Navíc pohrozil, že v případě odchodu bez dohody, by „výrazně snížil sumu“, kterou má Spojené království doplatit EU. Podle dohody to má být 39 miliard liber.

Johnson jednal také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který mu přislíbil po brexitu ”opravdu velkou” obchodní dohodu. Zatímco šéf Bílého domu uvedl, že jednání o ní mohou být rychlá, podle Johnsona tak snadná být nemusí. ”Že by to mělo trvat roky a roky, to bych přeháněl. Ale udělat to všechno během jednoho roku, to bude těsné,” řekl Johnson.