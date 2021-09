Bída, chudoba! Ruská opozice vstoupila do debat před volbami do Dumy zostra

„Všude, kam jezdím, narážím na stejné problémy – bída, chudoba a sociální trable. Hrozivé je už to, že přes 19 milionů lidí žije za hranicí chudoby.¨Důchodová reforma se zhroutila a odpovědná je za to minulá Státní duma,“ vytkla konkurenci Sardana Avksentjevová ze strany Noví lidé, jež jako starostka Jakutska proslula omezením výhod pro místní úředníky.

Novinář a politik Maxim Ševčenko z Ruské strany svobody a spravedlnosti pak tvrdil, že v zemi se zcela zhroutil zdravotnický systém a odhalila to zejména situace kolem koronaviru.

„Lidé v nemocnicích leží na chodbách, márnice jsou přeplněné, statistiku před námi tají, úmrtnost obyvatel roste,“ prohlásil. „Je to samá lež, a navíc (úřady) potlačují svobodu projevu, občanská práva, posílají do vězení aktivisty. Bez demokracie a bez občanských práv sociální otázky nevyřešíme,“ hřímal k úžasu moderátora, který do jeho projevu nezasahoval.