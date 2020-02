Berlín se přidělování migrantů nezřekl

Ilegální migranti, kteří přicházejí do Evropy a kteří projdou úvodními stupni posouzení, by měli být přerozdělováni do jednotlivých členských zemí EU. Počítá s tím návrh reformy azylového systému REU schválený vládou kancléřky Angely Merkelové, s nímž vyrazili do Bruselu němečtí diplomaté.