Bělorusové i přes hrozby protestují dál. Policie v neděli zatkla na 300 lidí

Na nedělní demonstraci vyrazilo podle AFP do ulic Minsku na 20 000 až 30 000 lidí, což je ovšem méně než v době, kdy demonstrace vrcholily a přišlo opakovaně přes sto tisíc lidí.

Část protestujících se v průvodu vydala do lesa Kurapaty na kraji metropole, kde byly objeveny masové hroby obětí stalinských čistek. Obyvatelé Minsku si oběti sovětských represí připomínají tradičně v rámci Dušiček, letos však úřady vzpomínkovou akci nepovolily.

Policie v neděli proti demonstrantům tvrdě zasáhla - použila zábleskové granáty a střelbu do vzduchu. K rozehnání davu nasadila i slzný plyn a obušky. Použitím střelných zbraní proti demonstrantům běloruské ministerstvo vnitra hrozilo už dříve, podle úřadů se však v neděli střílelo do vzduchu ze zbraní, které nezabíjejí, uvedla agentura RIA novosti, aniž by typ zbraní upřesnila.