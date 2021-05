Běloruské aerolinky zrušily lety do Paříže a Londýna

„V souvislosti s rozhodnutím vlád Británie a Francie o zákazu letů Belavie do a z Británie a Francie jsme nuceni zrušit lety do Londýna a Paříže od 25. května do 30. října 2021,” oznámila společnost. „Jsme rozhořčeni vzniklou situací, kterou nejsme s to změnit. Omlouváme se cestujícím,” dodala Belavia.