Běloruská policie zadržela přes 200 demonstrantů

Dramatická situace vznikla ve Frunzenské čtvrti v Minsku. Vedle místního obchodu s potravinami se shromáždilo asi 1000 lidí. Když na místo přijeli příslušníci silových orgánů, mnoho protestujících se rozešlo, zůstalo jich asi jen 70. Policisté dali zbylým lidem jednu minutu na to, aby se rozešli, načež se jeden z přítomných mužů zeptal: „To už nemůžeme ani do obchodu?” Na to ho policisté popadli a odvlekli do přistavené dodávky,” píše Tut.by s odvoláním na očitého svědka z místa.