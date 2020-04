Belgičané vyvinuli stoprocentně přesné testy na covid-19

Společnost ZenTech sídlící v belgickém Lutychu uvedla, že výroba vládou schválených testů je již v plném provozu. Týdně firma vyrábí na deset tisíc testů. Po překročení hranice tří milionu vyrobených testů chystá firma distribuci i do ostatních evropských zemí.

Výhodou testovacího zařízení je ta, že rovněž detekuje, zda dotyčný již koronavirus prodělal a zotavil se, aniž by věděl, že byl vůbec infikován. Výsledky navíc trvají patnáct minut.

Protilátkové testy jsou považovány za klíčový nástroj ke zjištění, kdo si onemocněním covid-19 už prošel. Zejména to pak platí pro nesymptomatické nosiče, kteří jsou vůči nemoci imunní a mohli by se tak vrátit do standardního pracovního procesu.