Belgičan z letadla, v němž se vraceli i evakuovaní Češi, je nakažený koronavirem

U žádného z pětice Čechů, kteří byli v neděli evakuováni z Číny, nařízené testy na nový koronavirus nákazu nepotvrdily. V pondělí to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že ale pětice pro jistotu zůstane v karanténě infekčního oddělení pražské nemocnice Na Bulovce.

Češi z Číny dorazili do vlasti. Část jejich spolucestujících měla příznaky nákazy

Čechy z izolovaného čínského města Wu-chan odvezl francouzský speciál. V něm cestovali spolu se zhruba 250 lidmi ze 30 zemí. Francouzský stroj odstartoval z Číny v noci na neděli, v odpoledních hodinách přistál ve Francii, odkud pak zamířil do Bruselu. Po nedělní půlnoci přicestovali Češi armádním speciálem do Prahy a byli převezeni do karantény v Nemocnici Na Bulovce, kde jim byly provedeny testy. Inkubační doba choroby je 14 dní.