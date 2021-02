Bavorsko hrozí Tyrolsku uzavřením hranice kvůli jihoafrické mutaci

Generální tajemník bavorské křesťanskosociální CSU Markus Blume navrhl uzavřít hranice s Tyrolskem a Českou republikou, pokud by se objevovaly signály, že by šíření zmutovaného koronaviru mohlo ohrozit německé snahy zvládnout pandemii. „Nyní je nutná rychlá akce,“ řekl Blume listu Münchner Merkur. „Jakmile by se mutace začala šířit tady, bylo by pozdě,“ dodal.