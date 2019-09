Balíček opatření na ochranu klimatu vyjde Německo na 50 miliard eur

Kvůli emisním povolenkám by měly stoupnout také ceny benzínu a nafty. V prvním roce fungování systému stoupnou o zhruba tři centy (0,78 koruny) za litr a do roku 2026 o celkem deset centů (2,59 koruny) za litr. To je přitom zvýšení, o kterém řada pozorovatelů hovořila jako o nutné startovací částce.