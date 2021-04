Babiš na cestě k prohře ve volbách, píše Spiegel

Týdeník Spiegel popisuje, jak Ústav paměti národa (ÚPN) objevil kartu agenta "Bureše". Pod tímto krycím jménem je Babiš v záznamech komunistické tajné policie veden. Na kartě pod číslem 25085 je uvedeno, že se narodil 2. září 1954, mluví německy, francouzsky, rusky a je povoláním inženýr. Premiér sice stále trvá na tom, že se do evidence dostal bez svého vědomí, Spiegel ovšem nález dokumentu hodnotí jako velmi vážný důkaz.

Babiš je výjimkou mezi evropskými politiky, píše Spiegel. V minulém režimu byl členem komunistické strany a pracoval pro státní podnik. V roce 1988 byl vyslán do Maroka. Teprve po roce 1989 se vrátil do Prahy a zbohatl v zemědělském, chemickém a potravinářském průmyslu. Odborníci odhadují jeho jmění na čtyři miliardy eur. Do jeho skupiny Agrofert patří také velká německá pekárna Lieken AG. Babiš založil hnutí ANO v roce 2011 a předsedou vlády je od roku 2017.