Ázerbájdžán připojil kelbadžarský okres. Prchající Arméni zapalovali své domy

I když Ázerbájdžán říkal, že obyvatelé, kteří tam žili, mohou v oblasti zůstat, většina Arménů se rozhodla odejít. To však nešlo hned, a tak bylo předání okresu z 15. listopadu odloženo z humanitárních důvodů o deset dní. Mnozí si nejen odvezli veškerý majetek, ale také vypálili své domy, aby je Ázerbájdžánci nemohli využívat. V oblasti tak nyní stojí trosky vypálených domů.

Většina Arménů si však postavila vlastní domy a nenastěhovali se do domů, kde dříve bydleli Azeři, kteří utekli z oblasti na začátku devadesátých let, kdy okresy u Náhorního Karabachu se smíšeným obyvatelstvem dobyly arménské jednotky.

Ázerbájdžánská agentura Trend naznačila, že by vypalování domů a lesů mohlo jít o válečný zločin.

Agentura naznačila, že by se problematice mohla věnovat i Evropská komise. Od mluvčího komise však dostala nicneříkající odpověď, která nijak nenaznačuje, že by se komise mínila v této otázce angažovat: „Evidujeme různé informace a různé stížnosti různých stran k situaci v Náhorním Karabachu a okolních teritoriích. Protože na tato území nemáme přímý přístup, je velmi těžké ověřit tato tvrzení.“

Arménie již odevzdala Ázerbájdžánu okres Agdam a do 1. prosince by měla postoupit ještě lačinský okres. Tyto ázerbájdžánské okresy tvořily na počátku devadesátých let, kdy dobily arménské síly obranný val okolo Náhorního Karabachu. V 90. letech odtud museli prchat opačným směrem Ázerbájdžánci. Nynější náladu v Baku agentura charakterizovala jako euforii.