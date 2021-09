Auto na Slovensku se při nehodě vymrštilo a narazilo do budovy ve výši oken

Řidička jela ve směru na Banskou Bystrici, sjela vozem ze silnice a narazila do betonové zídky, která auto vymrštila do vzduchu. Automobil pak narazil do budovy a pod ní zůstal převrácený na střeše. „Řidička byla ve vážném stavu převezena do nemocnice,“ uvedla policie. Příčinu nehody policie vyšetřuje.