Assangeovi hrozí smrt, varují lékaři

Pokud se zakladatel Wikileaks Julian Assange nedostane co nejdřív do nemocnice a nebude zahájena léčba, zemře ve vazbě. Tvrdí to více než šest desítek lékařů z celého světa, kteří zaslali britské ministryni vnitra Priti Patelové dopis se žádostí o zahájení léčby Assangea, napsala agentura DPA.