Asistenční pes uklouzl v Německu na molu a strhl vozíčkářku do jezera

Poté, co mohutný pes na molu sklouzl do vody, stáhl s sebou i vozíčkářku, která jej měla uvázaného na vodítku. Přítomný dovolenkář jí hodil záchranný kruh, který ji udržel nad hladinou do chvíle, než ji správce přístavu s místní policistkou s obtížemi vytáhli na nafukovací člun.