Analytici z Bruselu: Česko se vrací do evropského liberálního mainstreamu

Stejně jako De Waele vidí v případné vládě koalic zlepšení české pozice v evropské sedmadvacítce i Paul Butcher z bruselského think-tanku European Policy Centre (EPC). "Očekávám, že nová vláda bude konstruktivnější a ochotnější spolupracovat s partnery z celé Evropy. To podle mě zlepší pozici České republiky mezi ostatními evropskými zeměmi, zvláště v Evropské radě," soudí Butcher. Na druhou stranu neočekává, že by se kvůli rozdílnému přístupu ODS a ostatních stran vláda do evropských témat pouštěla jako do své hlavní priority.