Americké tajné služby pomohly Ukrajině likvidovat ruské generály, tvrdí média

Kolik ruských generálů bylo zabito na základě informací od Američanů, zdroje deníku The New York Times nespecifikovaly. Informace velení ukrajinské armády, že se podařilo zlikvidovat 12 ruských generálů, považují vojenští analytici za příliš vysoké číslo.

Spojené státy měly poskytovat Ukrajině zpravodajské informace o pohybu ruských jednotek až po data útoků na jednotlivé cíle, a to ještě před zahájením ruské invaze 24. února, píše The New York Times.