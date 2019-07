V okolí Říma udeřila bouře v noci na neděli, napsal web deníku La Repubblica. Ve městě Fiumicino poblíž mezinárodního letiště Leonarda Da Vinciho, které obsluhuje italskou metropoli, odnesl silný vichr malé osobní auto i s řidičkou několik desítek metrů ze silnice do blízkého kanálu. Žena nehodu nepřežila.

Letiště u Fiumicina muselo na několik hodin přerušit provoz, jedna z jeho ranvejí je stále uzavřená. V okolí města způsobil živel rozsáhlé škody. „Vypadá to tady jako po válce,” uvedl starosta města Esterino Montino.

A likely tornado hit Fiumicino, central Italy this morning at 2:30 am. 1 fatality reported. Airport Leonardo Da Vinci reportedly suspended operations for several hours. Report: @MeteOne Italia pic.twitter.com/TomZSNlnn5