Lodníka z potopené výletní lodě pohřbili do Dunaje

Rodina, přátelé a kolegové se přišli v pátek rozloučit se dvěma maďarskými lodníky, kteří zahynuli koncem května poté, co do jejich plavidla Mořská panna narazila výletní loď hotelového typu Viking Sigyn. Urna s popelem lodníka Jánose P. (53) byla pohřbena do Dunaje, kapitán László L. (58) bude mít civilní pohřeb.