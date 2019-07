Novinky, DPA

„Jsem v pořádku. Jak jsem už jednou řekla, postihla mě indispozice podobná té, kterou jsem zažila během vojenských poct s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zdá se, že to trvalo o něco déle. Jsem v pořádku,“ řekla Merkelová podle serveru týdeníku Focus.

Deníky Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten s odkazem na informace z vládních kruhů napsaly, že v případě kancléřky nejde o zdravotní problém, ale její indispozice je „v hlavě“. K nynějšímu třesu podle jejich názoru vedly vzpomínky na předchozí problémy.

Příčiny třesu neznají



Server týdeníku Focus oslovil po druhé příhodě některé odborníky s otázkou na možné příčiny kancléřčina třesu. Praktický lékař a předseda sdružení bavorských praktických lékařů Jacob Berger tehdy uvedl, že není důvod k nějakému „poplachu“, ale doporučil šéfce německé vlády, aby absolvovala důkladnou prohlídku a zvolnila pracovní tempo. Kancléřčiny indispozice ho překvapily vzhledem k pevnému zdraví, jemuž se Merkelová těší.

Parkinsonovu chorobu tehdy vyloučil vzhledem k projevům třasu. „Třes byl příliš intenzivní a krátký. Navíc kancléřka byla schopná po jeho odeznění pokračovat v běžném programu, například normálně jít vedle ukrajinského prezidenta,“ řekl.

Ataky třesu v tak rychlém sledu by se podle jeho slov neměly podceňovat a varoval, že by nemuselo jít o banalitu. „Vzhledem k tomu, že se třes objevil opakovaně, musí se zjistit co nejrychleji jeho příčina,“ řekl Berger. První indispozice se podle jeho slov mohla ještě vysvětlit nedostatečným pitným režimem, ale ty další už ne. Důkladné interní a neurologické vyšetření by podle jeho slov mohlo objasnit příčiny.

Nechce spekulovat



Spekulovat o možných příčinách Berger odmítl, neboť jich mohou být stovky a dospět k nim se může jen na základě důkladných vyšetření.

Merkelová oslaví příští týden 65. narozeniny.

Třes přemohl Merkelovou 18. června při přivítání nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Berlíně. Merkelová pak k tomu prohlásila, že poté, co vypila tři sklenice vody, se cítila lépe.

Video

Merkelovou při setkání se Zelenským v Berlíně postihl třes

Podruhé třes na kancléřku zaútočil při jmenování nové ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové v Berlíně, krátce poté se vydala na 13hodinový let do Ósaky na summit G20. Tehdy vládní kruhy uvedly, že se na kancléřce podepsal stres.