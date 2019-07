V posledním nedělníku Mail On Sunday vyšly kritické výroky o Trumpovi, které poslal do Británie. Mimo jiné uvedl: „Nemůžeme doopravdy věřit, že tato administrativa bude normálnější, méně dysfunkční, méně nepředvídatelná, méně frakčně rozdělená, méně diplomaticky rozdělená a neschopná.“ [celá zpráva]

Uvedl také, že zvěsti o „bojích a chaosu“ v Bílém domě jsou většinou pravdivé a politika v oblasti citlivých témat, jako je Írán, je „nekoherentní a chaotická“. [celá zpráva]

Trump následně Darrocha na Twitteru zkritizoval, že neposloužil své zemi, a označil ho za hloupého. V pondělí oznámil, že jeho administrativa s Darrochem již nebude jednat, i když za ním britská vláda stála. Američané pak Darrochovi zrušili pozvánku na pondělní večeři, kterou pořádal americký ministr financí Steven Mnuchin pro katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada Sáního.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...