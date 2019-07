Východ EU má smůlu, favoritem na šéfa EP je italský socialista

Po úterním rozhodnutí summitu Evropské unie o nominacích do vrcholných pozic budou ve středu poslanci Evropského parlamentu (EP) vybírat svého předsedu. Favoritem je italský socialista David-Maria Sassoli, který by mohl získat podporu tří nejsilnějších frakcí. Východní Evropa by tak mohla přijít zkrátka.