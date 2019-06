Novinky

„K tomu, aby se dostal jemný saharský prach do Evropy, je právě zapotřebí velmi teplého proudění. V Alžírsku momentálně velmi silně fouká a prach se dostává do vyšší vrstvy atmosféry a díky výraznému jižnímu proudění se dostane do Evropy,“ popsala Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Saharský prach je dobře viditelný. Vypadá jako mlha, ale má nažloutlou barvu, píše Focus. Pozor by si měli dát především alergici a ti, kteří nosí kontaktní čočky.

Nejvíc bude zasaženo Německo a Francie, Česku by se měl vyhnout. Tady ale dobré zprávy končí, musíme se totiž rozloučit s ochlazením, s nímž se počítalo na čtvrtek. „Nejnovější modely, které se mění po šesti hodinách, s žádnou frontou, která by přinesla ochlazení, nepočítají,“ dodala Honsová. Výraznější změna počasí by měla nastat až v noci na pondělí.

Německo už vlna veder zasáhla. Teploty by ale měly do konce týdne ještě stoupat, očekává se, že se dostanou na 38 stupňů. Sever Francie včetně Paříže by měl na tom být ještě hůř. Meteorologové varují, že teploty budou atakovat hranici 40 stupňů Celsia.

Vedra mají být srovnatelná s těmi z roku 2003, tehdy si vyžádala přes 15 tisíc mrtvých. „Očekáváme vlnu veder, která při své maximální intenzitě zasáhne více než polovinu Francie: Nejteplejší den bude srovnatelný s rokem 2003,“ řekl François Gourand z francouzské meteorologické služby Météo-France. „Pro červen bude vlna veder zřejmě bezprecedentní,“ dodal Gourand.

Do Španělska by měla vlna veder dorazit ve středu. Meteorologové předpovídají teploty nad 35 stupňů na většině území. V centru Pyrenejského poloostrova by podle nich mělo být přes 40 stupňů a v údolí řek Ebro, Tajo, Guadiana a Guadalquivir i přes 42 stupňů. Vedrům se nevyhnou ani turistická centra Kanárské ostrovy či Mallorka.