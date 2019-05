Novinky

„Já bych se rád seznámil s těmi argumenty, a proto je potřeba, aby se ta zpráva zveřejnila,“ řekl Hamáček v Otázkách Václava Moravce. „Měl by to udělat objednavatel. Občané by měli mít právo si tu zprávu přečíst,“ dodal.

Přiznal, že sám materiál nezná. „Já jsem tu zprávu neviděl. Souhlasím s tím, aby byla zpráva zveřejněna, když se z ní objevují citace ve veřejném prostoru,” uvedl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš zmínil, že je obtížné zprávu získat. „Zajímalo by mě, kdo to má, jestli tu zprávu má Hrad, nebo vláda. Máme vyjádření od tří subjektů, která tu zprávu mají mít, a ten dokument nemáme.“

Naznačil, že dokud ji neuvidí, tak jako by ani neexistovala. A podobně jako to Piráti udělali už v týdnu, vytáhl paralelu s výrokem, který prezident připsal novináři Ferdinandu Peroutkovi, ale citaci nikdo nenašel.

Benešová už dříve uvedla, že ve zprávě „popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se týče státních zástupců“.

„Popsala jsem tam třemi větami dvě kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů,” uvedla ministryně a zmínila, že šlo o kauzy Beretta a Neograph.

Uvedla, že se nejedná o analýzu, ale o oponentní posudek a že materiál nezveřejní, protože byl pro Hrad. Ten ho ale také podle Pirátů nepředal.