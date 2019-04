Odborníci se bojí o konstrukci Notre-Dame, použitý vápenec je měkký

Obnovení pařížské katedrály Notre-Dame do pěti let, jak chce francouzský prezident Emmanuel Macron, nepovažuje část odborné veřejnosti za realizovatelné. Stavební skvost se po ničivém požáru podaří opravit, ale bude to trvat nejspíš déle, shodují se historici umění. Odborníkům dělá starosti konstrukce chrámu a narušení kamene vysokými teplotami a prudkým zchlazením vodou při hašení.