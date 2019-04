Novinky, ČTK

Majitel LVMH Bernard Arnault patří podle časopisu Forbes mezi pětici nejbohatších lidí světa. LVMH působí v mnoha sektorech prodeje luxusního zboží a vlastní na 70 značek. Jsou mezi nimi módní značky Fendi, Givenchy a Louis Vuitton, šperky a voňavky Bvlgari, hodinky Hublot, šampaňské Dom Pérignon či řetězec parfumérií Sephora.

Arnault tak následoval rozhodnutí francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta, který stojí v čele skupiny Kering, že na opravu chrámu přispěje 100 miliony eur (2,6 miliardy korun). Skupina Kering vlastní značky Gucci a Yves Saint Laurent.

Finanční dary na opravu jednoho ze symbolů Paříže, který vážně poničil rozsáhlý požár, se začaly shromažďovat ještě v době, kdy oheň v pondělí zuřil v plné síle. Newyorská nezisková organizace French Heritage Society, která se věnuje ochraně francouzských architektonických a kulturních pokladů, spustila v pondělí internetové stránky s cílem získat peníze na obnovu katedrály.

Peníze na opravu slíbila i francouzská charita Fondation du Patrimoine.

Na internetových stránkách pro organizování pomoci dobrovolných dárců GoFundMe bylo v pondělí zahájeno více než 50 kampaní na pomoc v souvislosti s požárem katedrály, uvedl mluvčí provozovatele stránek John Coventry.

Ještě v době požáru francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k obnově 850 let staré katedrály a oznámil, že bude zahájen mezinárodní projekt sbírky peněz pro rekonstrukci: „Všichni společně opravíme katedrálu, je to bezpochyby součást francouzského osudu, je to projekt na příští léta.“