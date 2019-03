Novinky, ČTK

Mayová promluví o odkladu brexitu v 15:30. Požádá o krátký odklad, který podle ní dá britskému parlamentu možnost odsouhlasit dohodu o spořádaném odchodu země z EU.

Ostatní členské státy Evropské unie s velkou pravděpodobností žádosti vyhoví, řekla novinářům litevská prezidenta Dalia Grybauskaitéová. Jen se musí vyřešit, jak dlouhou dobu Britům dají. Mayová žádá o odklad do konce června, některé evropské země včetně ČR to ale odmítají a chtějí kratší termín do 22. května. Británie by pak z EU odešla ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Listy The Times a Financial Times poukázaly na rozdílný přístup v rámci zbylé sedmadvacítky států EU. Francie nebo Belgie jsou proti prodloužení britského členství bez předem schválené brexitové dohody, shovívavěji přistupují k problému Nizozemci, Italové a zejména Němci, kteří podle The Times vyzývají k „neomezené trpělivosti”. Důvěra v britskou premiérku Mayovou je však v tuto chvíli v Bruselu - slovy nejmenovaného unijního vyjednavače - „nulová”.

O návrhu dohody, kterou britští poslanci dvakrát odmítli, se bude opět hlasovat, ale není jasné kdy. Britská vláda zatím nestanovila termín nového hlasování a Andrea Leadsomová, která za kabinet určuje agendu dolní komory parlamentu, uvedla, že o dalším postupu rozhodne příští týden. Na předloženém programu je zatím pouze pondělní debata o dalším postupu, kde by poslanci měli opět dostat možnost předkládat vlastní návrhy.

„Šance na prosazení dohody příští týden jsou dobré,” řekl ve čtvrtek televizi Sky News náměstek ministra pro brexit Kwasi Kwarteng. Podle něj poslanci už mění názor a jsou dohodě nakloněni. Jeden z lídrů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která v Dolní sněmovně podporuje menšinovou konzervativní vládu, však irské rozhlasové a televizní stanici RTE řekl, že jeho strana stále není blíže podpoře dohody. Dohodu stále odmítá i vlivná protiunijní konzervativní platforma ERG, která ji nechce nikdy podpořit.

Britská premiérka Theresa Mayová při projevu v parlamentu

FOTO: Reuters TV, Reuters

Poslanci jsou také roztrpčeni středečním projevem premiérky, která obvinila dolní komoru parlamentu, že právě ona může za odklad brexitu. Vadila jim slova předsedkyně vlády o „politických hrách a tajuplných procedurálních tahanicích”. i to, že nepřipsalůa ani část viny sobě

I když je odvolání brexitu nepravděpodobné, poslanci se budou muset zabývat peticí, která byla s tímto úmyslem ve středu večer iniciována skrze oficiální vládní portál. Po poledni ji už podpořilo přes 800 000 lidí, přičemž masivní zájem způsoboval na vládním webu technické problémy.