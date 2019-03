Novinky

V projevu premiérka řekla, že poté, co poslanci odmítli jí vyjednanou dohodu, budou čelit „těžké volbě”. Přestože Británie má odejít z EU 29. března, takže čas na to něco dojednat je velmi krátký, Mayová se postavila proti brexitu bez dohody.

Na dotaz předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, jak hodlá hlasovat večer, Mayová odpověděla, že podpoří vládní návrh, pod kterým je její jméno. Tento návrh odmítá odchod z EU 29. března bez dohody, i když připouští, že by k tomu mohlo dojít později, pokud se nepodaří najít cestu k dohodě.

Mayová zopakovala, že poslanci její Konzervativní strany mohou hlasovat podle svého názoru.

„Chci EU opustit s dobrou dohodou,” uvedla Mayová v reakci na projev člena Konzervativní strany a příznivce tvrdého brexitu, který ji vyzval, aby zopakovala svá dřívější slova, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda.

Současně odmítla nápad konzervativce Petera Bonea, který vyzval k odchodu bez dohody, ale s přechodným obdobím: „EU dala jasně najevo, že nebude žádné přechodné období bez dohody o odchodu.”

Labouristé prosazují celní unii

Corbyn se nadále snaží prosadit labouristický plán, který počítá s celní unií, jako jediný reálný. Mayovou nepřímo vyzval, aby opustila vyjednanou dohodu: „Britská premiérka tvrdohlavě tvrdila, že je jen volba mezi její dohodou a žádnou dohodou. Její dohoda byla dvakrát tvrdě odmítnuta tímto parlamentem bezprecedentním rozdílem hlasů. Není načase, aby překročila vlastní nepřekročitelnou hranici a čelila situaci, do které dostala sama sebe, svou stranu a tento parlament i celou zemi?“

Mayová ale kontrovala, že naslouchá podnikatelům, a ti že prý mají větší strach z Corbynovy vlády než z brexitu bez dohody.

Pokud ve středu poslanci odmítnou brexit bez dohody, bude ve čtvrtek parlament hlasovat o krátkém prodloužení platnosti paragrafu 50 Lisabonské smlouvy. To by umožnilo odblokovat situaci.

Možný vývoj okolo brexitu

Jestliže poslanci zamítnou odklad, není zcela jasné, co nastane. Ve hře je i varianta, že by se ještě jednou hlasovalo o odmítnutém návrhu dohody o brexitu.

EU se připravuje na brexit bez dohody

Ve středu Evropský parlament schválil sérii opatření připravených ve snaze zmírnit negativní dopady případného brexitu bez dohody. Nařízení se týkají nejcitlivějších oblastí, jakými jsou základní letecké a silniční spojení s Británií, zachování práv občanů či studijní pobyty. Jde o jednostranná opatření, která předpokládají reciproční kroky z britské strany.

Aerolinkám s britskou licencí by EU povolila provoz na svém území do konce března 2020. Pokud jde o přepravu zboží britskými autodopravci v Unii, ta by byla na základě krizového opatření povolena do konce letošního roku.