Novinky

Na neuvěřitelné selhání státní správy se přišlo náhodou, píše server. Azad G. byl před týdnem zajat kurdskými silami. Na videu, které se objevilo na Facebooku, tvrdí, že byl „podveden a sveden na nesprávnou cestu“ a chce se vrátit do Rakouska „do humánního právního systému“.

Vídeňský starosta Michael Ludwig (SPÖ) nechal mužův případ prověřit a objevily se naprosto šokující informace.

Azad G. se narodil v Rakousku, ale má dvojí občanství, vedle rakouského také turecké, protože jeho rodiče jsou Turci. Do Sýrie odešel v roce 2013, aby se tam přidal k bojovníkům organizace Islámský stát. O rok později se Azad G. vrátil do Vídně, aby se zde vyléčil ze zranění, které v bojích utrpěl. V Rakousku strávil 14 měsíců, během nichž vyinkasoval podporu ve výši 12 400 eur (asi 320 tisíc korun), což je 885 eur měsíčně (zhruba 22 700 korun).

Během svého pobytu ve Vídni navštěvoval rekvalifikační kurzy a nechával se ošetřovat v nemocnici. To vše platil stát, respektive daňoví poplatníci, zdůrazňuje server Krone.at. Poté, co se zcela uzdravil, se opět vrátil do Sýrie, kde bojoval až do posledních dnů vlády organizace Islámský stát v Sýrii.

Zda bude Azad G. vydán zpět do Rakouska, je otázka. Rakouská vláda ve středu oznámila, že nebude poskytovat konzulární služby a ochranu těm občanům, kteří bojovali v řadách organizace Islámský stát, napsal server Der Standard. Země nebude přijímat zpět občany, kteří byli zajati a jsou nyní ve vězení. „Nebudeme tyto lidi brát zpět,“ potvrdil ministr vnitra Herbert Kickl (FPÖ).

V Sýrii a Iráku zůstává nadále odhadem přibližně stovka bojovníků IS z Rakouska, odhaduje rakouský Spolkový úřad na ochranu ústavy a pro boj s terorismem (BVT).