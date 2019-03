Novinky, ČTK

V rámci urovnání sporu se vláda zavázala, že i po brexitu bude Eurotunnel preferovaným dopravcem. Firma zase musí použít peníze na zlepšení bezpečnosti a zajištění plynulého toku pasažérů na britské straně tunelu.

Studie možných dopadů brexitu na dopravu varovala, že by se na londýnském nádraží svatého Pankráce, kde končí vlaky z kontinentu, mohly tvořit mnohahodinové fronty cestujících do Francie kvůli pomalému odbavování, které by mohly mít až půldruhého kilometru. Mohla by také vznikat zácpa z kamiónů převážených na vagónech. [celá zpráva]

Vláda nechtěla soud



Vláda k urovnání uvedla, že prioritou mimosoudní dohody bylo zajistit, že dodávky životně potřebného zboží nebudou ohroženy: „Dlouhý právní spor a nejistota, kterou by vytvořil, nebyla v ničím zájmu,” řekl po urovnání sporu ministr dopravy Chris Grayling.

Britský ministr dopravy Chris Grayling

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

„Dohoda s Eurotunnelem zabezpečí vládě další přepravní kapacity a pomůže zajistit, že Národní zdravotní služba (NHS) dostane potřebné léky i v případě brexitu bez dohody. I když je rozčarováním, že se Eurotunnel rozhodl k právním krokům ohledně smluv, které mají zajistit hladkou dodávku životně potřebných léků, jsem potěšen, že dohoda zajistí, že Eurotunnel je připraven na svět po brexitu,“ dodal.

Důvodem žaloby Eurotunnelu bylo, že britské ministerstvo dopravy v prosinci uzavřelo smlouvy za 108 miliónů liber dohody se třemi lodními firmami, aby zajistilo dodávky léků a dalších životně důležitých potřeb i po brexitu. Majitel Eurotunnelu, společnost Getlink, si stěžovala, že se na ni stát neobrátil, i když až do roku 2015 provozovala trajektové služby prostřednictvím firmy MyFerryLink.

Ředitel společnosti Getlink vlastnící Eurotunnel Jacques Gounon

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Brzo se navíc ukázalo, že mezi trojicí firem, které měly zajistit přepravu, byla i společnost Seaborne Freight, která neměla žádné lodě. Kontrakt s ní za 13,8 miliónů byl zrušen v lednu, když se z ní stáhl irský společník Arklow Shipping.

Kritizovaný ministr



Jak podotkla stanice Wessex FM, ministr se ocitl pod palbou opozičních labouristů, kteří uvedli, že prokazuje rutinní nekompetentnost. Stínový ministr dopravy Andy McDonald uvedl, že Grayling utratil 33 miliónů liber daňových poplatníků za kompenzace Eurotunnelu v den, kdy Národní kancelář pro audit zjistila, že ministerstvo promrhalo skoro půl miliardy liber kvůli špatnému řízení drah.

Přestože čelí ministr Chris Grayling kritice, britská premiérka Theresa Mayová za nim stojí.

Eurotunnel v loňském roce přepravil 21 milionů cestujících, 17 milionů nákladních automobilů, 2,7 milionu osobních vozů a prošlo jím 26 procent obchodní výměny mezi Británií a EU. Firma už v lednu oznámila, že do příprav na brexit bez dohody investovala 13 milionů liber.