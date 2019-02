Řezníci Islámského státu se dovolávají lidských práv a chtějí do evropských vězení

Bojovníci Islámského státu (IS) z řad cizinců patřili k nejbrutálnějším v řadách válečníků a jejich přisluhovačů. Krvavě likvidovali všechny, kteří islám nevyznávali, nebo nepodporovali jeho nejradikálnější formu. Právě ti se nyní dovolávají lidských práv a zoufale se snaží dostat do svých domovských zemí, píše server týdeníku Focus ve své reportáži. Zdá se, že evropské věznice jsou pro bojovníky IS lákavější, než se dostat do ráje jako mučedník, píše Focus.