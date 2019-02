ČTK

„Pokud vyjádření premiéra Netanjahua zněla tak, jak podávají média, jsem připraven poskytnout zámeček ve Visle pro setkání premiérů. Izrael za této situace není dobrým místem k setkání, navzdory předchozím ujednáním,” napsal prezident Andrzej Duda na soukromém profilu na Twitteru. Summit Izraele a premiérů V4, tedy České republiky, Maďarska, Slovenska a Polska, 4 se má v Jeruzalému konat 18. a 19. února.

Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP „Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14. února 2019

Netanjahu, který se ve Varšavě zúčastnil konference o Blízkém východu, se podle serveru Haarec vyjadřoval v souvislosti s diplomatickou krizí, kterou nedávno vyvolal polský zákon, hrozící až tříletým vězením za připisování polskému národu spoluviny za nacistické zločiny. Kvůli pobouření Izraele a USA byly tresty nakonec vypuštěny za zákona a Netanjahu ve Varšavě prý uvedl, že neví o nikom, kdo by byl souzen za tvrzení, že Poláci kolaborovali s nacisty. Podle listu The Jerusalem Post premiér řekl, že Poláci za války pomáhali Němcům zabíjet Židy a že je to známý fakt.

„Slova o spolupráci polského národa s německými pachateli holokaustu jsou lží,” zareagoval místopředseda polské vlády Jaroslaw Gowin a Netanjahuova vyjádření podle Onetu označil za nepřijatelná. Mluvčí vládní strany Beata Mazurek avizovala, že k odpovědnosti za holokaust se v nejbližší době vyjádří usnesením polští poslanci.

Napjaté vztahy kvůli historii



Opoziční list Gazeta Wyborcza se ptá, zda se znovu rozpoutá konflikt s Izraelem o historii, který se již zdál být zažehnán: „Zdálo se, že Netanjahu bude usilovat o co nejlepší vztahy s Varšavou. Polsko vždy stálo na straně Izraele a bránilo jej na půdě Evropské unie. Netanjahuova slova ale mohou znamenat, že se konflikt o dějiny znovu rozhoří.”

List připomněl, že Netanjahu, obviňovaný z korupce, nemá jisté, že se po volbách udrží u moci, a tak se mohl slovy o polské kolaboraci obracet na pravicové voliče. Podle listu jde ale o úder, který zasáhl i premiéra Mateusze Morawieckého a ministra zahraničí Jacka Czaputowicze. Sotva se totiž dá tvrdit, že uspěli ve snaze dohodnout se s Izraelem, a sotva lze za úspěch považovat konferenci o Blízkém východu, když kuloárech zní tak vážná obvinění. A k tomu ještě americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval Polsko, aby urovnalo spory ohledně reprivatizace někdejšího židovského majetku.

Summit V4 v Jeruzalému měl být Morawieckého první návštěvou Izraele od novelizace sporného zákona. Izraelská média očekávala kontroverze spíše okolo maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož některé výroky kritici z řad izraelské opozice interpretovali jako antisemitské.