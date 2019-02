Ivan Vilček, Budapešť, Právo

„V Evropě se rodí málo dětí. Západ to řeší přistěhovalectvím. My to řešíme podporou mladých rodin,“ nechal se slyšet Orbán. „To je naše odpověď, nikoliv přistěhovalectví,“ zdůraznil předseda maďarské vlády.

Například ženy ve do 40 let, které vstupují do prvního manželství, mohou dostat půjčku ve výši 10 milionů forintů (800 tisíc korun) s výhodným úrokem. „Po narození třetího dítěte bude matce odpuštěno splácení zbývající části půjčky,“ dodal maďarský premiér.

Vláda zavádí rovněž půjčku s výhodným úrokem mladým rodinám se dvěma a víc dětmi na koupi bydlení. Matky, které porodí a vychovají minimálně čtyři děti, nebudou platit daň z příjmu. Mladé rodiny s třemi a víc dětmi dostanou nevratnou půjčku ve výši 2,5 milionu forintů (200 tisíc korun) na koupi automobilu.

„Do roku 2022 zabezpečíme jesle pro každé dítě a umožníme také dědečkům a babičkám čerpat mateřskou dovolenou,“ konstatoval Orbán.

Spojení Jobbiku a levice je „pornografie”



Orbán ve svém projevu napadl amerického finančníka maďarského původu George Sorose a evropské úředníky. Jen oni podle jeho slov drží maďarskou opozici při životě pouze.

Blokáda Řetězového mostu v Budapešti.

FOTO: MTI

„V Maďarsku vznikla koalice socialistů a krajní pravice. To je politická pornografie,“ konstatoval Orbán v narážce na společné protestní akce organizované levicovou opozicí i krajně pravicovou stranou Jobbik.

Demonstrace v Budapešti

Od nedělního rána blokovalo několik automobilů budapešťský Řetězový most. Tento protest původně policie zakázala, ale soud ji nakonec povolil. Další část účastníků opozičního protestu se sešla na Náměstí hrdinů, prošla městem až na Budínský hrad před novou budovu úřadu vlády.

Řečníci opětovně odmítli takzvaný otrokářský zákon, který zvyšuje počet přesčasů z 250 na 400 hodin ročně s tím, že mohou být propláceny v časovém období až tří let.

Protestující zablokovali dopravu na Řetězovém mostě v Budapešti.

FOTO: blikk.hu

Protestovali rovněž proti tomu, že předseda parlamentu László Kövér (FIDESZ) udělil pokuty ve výši jednoměsíční mzdy opozičním poslancům, kteří se v prosinci pokusili zabránit hlasování o otrokářském zákonu obsazením přístupu k předsednickému stolu.

Opozici se nelíbí rovněž udělení vysoké pokuty Jobbiku, který ji považuje za likvidační. Jobbik v této souvislosti svolal na 23. února mimořádný sněm.