Norsko vypovědělo polského konzula, který se vymezoval proti Barnevernetu

Norské ministerstvo zahraniční vypovědělo polského konzula v Oslu. Zároveň vyzvalo Varšavu, aby Slawomira Kowalského povolala do tří týdnu do vlasti. Důvodem má být jeho nepřijatelné chování. Kowalski se angažoval v kauzách polských rodičů, kterým úřad Barnevernet odebíral děti. S odvoláním na mluvčího ministerstva Pera Bardalena Wiggena to v pondělí oznámila agentura AFP.