Za dopisem stojí významná konzervativní poslankyně Caroline Spelmanová a labourista Jack Dromey. Podle nich by brexit bez dohody dopadl na pracovní trh. Nezavazuje však signatáře, aby podpořili stávající návrh dohody, který vyjednala Británie s EU a většina poslanců ho kritizuje.

Spelmanová uvedla, že vytvořila platformu, která by mohla „stabilizovat ekonomiku a poskytnout garance výrobě“. „Jsme jednotní v jedné věci - chceme ochránit pracovní místa a živobytí ujištěním, že nedojde k odchodu bez dohody,“ řekla.

Naopak velký zastánce brexitu, bývalý ministr zahraničí Boris Johnson v listu The Daily Telegraph tvrdí, že právě brexit bez dohody je „nejblíže tomu, pro co lidé v roce 2016 hlasovali“ v referendu. Podle něj odchod bez dohody získává na popularitě a odmítl varování, že by byl úplnou apokalypsou. Sdělil, že když by se nepodařilo odstranit irskou pojistku, která vyvolává největší kontroverze, protože by mohla bránit odchodu ze společného trhu, měl by se odchod z EU provést podle pravidel Světové obchodní organizace.

Irská pojistka Je součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců. Zdroj: ČTK

Cvičení na zvládnutí front kamiónů pro brexit bez dohody

FOTO: Toby Melville, Reuters

Další konzervativec Peter Bone řekl v neděli televizi Sky News, že brexit bez dohody by byl zcela v pořádku. Zdůraznil, že podpora pro něj roste.

Dopis byl zveřejněn poté, co se v Kentu konalo cvičení za účasti stovky náklaďáků, které mělo vyzkoušet, jak by se po odchodu bez dohody zvládly fronty kamionů.

Vláda potvrdila, že o návrhu dohody o brexitu se bude hlasovat 15. ledna.