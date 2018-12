Novinky, ČTK

„Jsou zde tři možnosti: jednou je opustit Evropskou unii s dohodou... dalšími dvěma jsou ty, že ji opustíme bez dohody a že nebudeme mít vůbec žádný brexit,” řekla Mayová rádiu BBC. „Je jasné, že v Dolní sněmovně jsou lidé, kteří chtějí brexit zhatit... a zvrátit rozhodnutí britského lidu. A to není správné,” dodala premiérka.

Na otázku, zda by se mohlo hlasování o dohodě její vlády s Bruselem odložit, Mayová opakovaně odpověděla vyhýbavě.

Mayová chce změnit irskou pojistku



Naznačila ale, že jedná se zákonodárci o možnosti, která by umožnila parlamentu získat kontrolu nad spuštěním takzvané irské pojistky (backstop). Ta se týká možného budoucího uspořádání na hranici mezi Irskem a Severním Irskem v případě, že se Británie s EU po brexitu včas nedohodne na budoucích vztazích.

Pokud by se Británie s EU po odchodu nedohodla na uspořádání vztahů, mohla by neomezeně dlouho trvat situace, kdy bude mezi Severním Irskem a Irskem průchozí hranice. To by znamenalo, že Severní Irsko zůstane v celní unii s EU. Mayová přiznala, že se sama obává situace, že by Spojené království nemělo právo od pojistky jednostranně ustoupit. [celá zpráva]

DUP dohodu nepodpoří



Mayová přiznala, že „chápe obavy kolegů o suverenitu Velké Británie, co se týká této otázky”. Stávající podoba irské pojistky je nepřijatelná zejména pro severoirské unionisty (DUP), kteří svými deseti hlasy umožňují Mayové vládnout a zároveň kategoricky odmítají jakékoli rozdíly mezi statutem Severního Irska a zbytku Spojeného království.

Mluvčí DUP pro brexit Sammy Wilson ve čtvrtek uvedl, že jeho strana dohodu o brexitu nepodpoří, pokud však po jejím neschválení dojde na hlasování o nedůvěře vládě, bude hlasovat pro setrvání kabinetu premiérky Mayové u moci. „Zcela jistě bychom nehlasovali pro pád vlády, protože bychom pro to neměli důvod,” uvedl Wilson. Zároveň upozornil, že si DUP vyhrazuje právo odejmout kabinetu svou podporu kdykoli v budoucnu.

Je ale otázka, zda unie v případě pojistky ustoupí, protože si ji přeje Irsko. EU už uvedla, že návrh dohody je definitivní.

EU by mohla jednání prodloužit



Obavy, že by Británie mohla zůstat v EU, zmírnil list The Daily Telegraph, když napsal, že EU by mohla být připravena prodloužit uplatnění článku 50 Lisabonské smlouvy o odchodu z EU přes lhůtu dvou let, tedy za 29. březen, pokud by dohodu o brexitu poslanci odmítli.

Soudní dvůr EU mezitím oznámil, že v pondělí - tedy den před klíčovým hlasováním v britském parlamentu - zveřejní svůj verdikt, jímž odpoví na otázku, zda může Británie jednostranně stáhnout své oznámení o vystoupení z EU. Generální advokát Soudního dvora EU Manuel Campos Sánchez-Bordona v úterý uvedl, že podle něj Británie tuto možnost má, učinit by tak ale musela před formálním uzavřením smlouvy o odchodu a v souladu s britským ústavním pořádkem.

Soud v Lucemburku se nemusí řídit názorem svého generálního advokáta, ale obvykle tak činí.