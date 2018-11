Novinky, ČTK, DPA

Vyjednavač Evropské unie Michel Barnier rozsáhlý dokument Tuskovi předal ve čtvrtek ráno. Předseda Evropské rady prohlásil, že dokument omezuje škody způsobené brexitem a chrání zájmy a principy zbylých sedmadvaceti států EU.

Celkem 585 stran „rozvodové smlouvy“ řeší konkrétní otázky, které umožní co nejhladší rozvázání vztahů po 45 letech britské integrace v Unii. Je v ní popsán nejen způsob vypořádání britských závazků vůči evropskému bloku, definovány jsou některé závazky do budoucna a také je ustaveno přechodné období do konce roku 2020.

Klíčovým bodem je závazek ochrany podoby práv více než tří milionů lidí z jiných zemí Unie na ostrovech a asi milionu Britů, kteří se rozhodli žít jinde v Unii. Stejná pravidla mají platit také pro ty, kdo se přes La Manche přestěhují v době trvání přechodného období.

Možnost prodloužení přechodné doby



Na žádost britské strany je součástí dohody přechodné období, které skončí na konci roku 2020. Strany se nakonec dohodly na možnosti toto období jednou prodloužit, pokud se na tom společně dohodnou.

Vyjednavači také úspěšně vyřešili problém vyrovnání britských finančních závazků vůči EU. Británie zaplatí všechno, co má zaplatit ve stávajícím finančním rámci do konce roku 2020, pro žádnou z ostatních 27 zemí EU tak brexit samotný nebude znamenat vyšší finanční náklady či finanční ztrátu.

Britská strana se po dlouhých rozhovorech zavázala svými zákony uznat a chránit více než 3000 evropských tzv. "geografických chráněných označení", tedy konkrétních kvalitních potravinářských výrobků z určitých míst. V Česku se to týká například karlovarských oplatek, valašských frgálů, olomouckých tvarůžků nebo piva.

Pojistka pro Severní Irsko



Klíčovou otázkou bylo nalezení způsobu, jak zajistit praktickou neexistenci standardní vnější hranice EU mezi Irskem a britským Severním Irskem. Věc nakonec řeší speciální protokol, který popisuje právně závaznou "pojistku". Ta by měla po konci přechodného období začít platit, "pokud a když" se do té doby nepodaří oběma stranám v rámci diskusí o budoucí podobě vzájemných vztahů dojednat jiné řešení problému.

Obě strany se přitom zavázaly pokusit se nově věc domluvit do 1. července 2020. Právě v té chvíli se také mohou začít bavit o možnosti získat více času tím, že jednou prodlouží končící přechodné období.

Severní Irsko tak zůstane součástí stejného celního prostoru jako zbytek Spojeného království a při přesunu zboží nebudou potřeba žádná dodatečná cla, kvóty či kontroly a hranice bude volně prostupná. Británie zůstane ve vztahu k Severnímu Irsku vázána pravidly EU, která souvisí s unijním jednotným trhem a nelze se jim při odstranění standardní hranice vyhnout.