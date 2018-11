Americké námořnictvo uvedlo, že manévry ruského suchoje byly nebezpečné: „Su-27 provedl průlet vysokou rychlostí přímo před letadlem na misi, což naše piloty a posádku vystavilo riziku. Stíhající Su-27 pak udělal další průlet a přiblížil se k EP-3. Když prováděl obrat při odletu, zapnul přídavné spalování. Posádka EP-3 hlásila po prvním setkání turbulence a při druhém vibrace. Doba pronásledování byla asi 25 minut.“

Námořnictvo zdůraznilo, že americké letadlo v oblasti působilo v souladu s mezinárodním právem a ruskou aktivitu nijak nevyprovokovalo: „Ruská armáda má právo cvičit v mezinárodním prostoru, ale toto setkání bylo neodpovědné. Očekáváme od nich, že budou dodržovat mezinárodní standardy a předcházet incidentům.“

The military aircrafts involved in this incident:



- Lockheed EP-3 (Reconnaissance aircraft used by the US Navy)

- Sukhoi Su-27 (Supermaneuverable fighter aircraft used by the Russian Air Force) pic.twitter.com/6XPZDEA9VD