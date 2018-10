Nehoda se stala v 19.30 v centru italské metropole poblíž vlakového nádraží Termini, na trase linky A. Linkou cestuje mnoho turistů vzhledem k tomu, že na trase jsou stanice poblíž fontány di Trevi či prezidentského paláce. Stanice metra byla dočasně zavřená, autobusy a automobily byly odkloněné.

Zničený eskalátor v římském metru.

FOTO: Vigili del Fuoco, Reuters

Když eskalátor náhle zrychlil, lidé začali na sebe padat. Mnozí byli zřejmě posilněni alkoholem, napsala agentura ANSA. Cestující na vedlejším eskalátoru se jim snažili pomoci, ale neměli mnoho úspěchů.

Escalator takes on a life of its own in Rome ahead of Roma v Moscow tonight. Good job all those trying to help & assist x pic.twitter.com/9NHwldIHJt